Ceriscioli su èTV ospite di E’conTE: “Bene i 25 Miliardi. Chiudere tutto? No, meglio decidere in base alle attività. Prepariamoci: previsto un raddoppio dei casi”

Il Presidente della Regione Luca Ceriscioli stamattina su èTV ospite di E’conTE (il nuovo programma dal lunedì al venerdì h12:45-13:15 e 18:45-19:15):

Sul provvedimento del Governo Conte: “Bene i 25 Miliardi. Si poteva sperare anche in qualcosa di più.

Sull’ipotesi di chiudere ogni attività produttiva, come da richiesta del Governatore della Lombardia Fontana: “Chiudere tutto? No – il pensiero di Ceriscioli – meglio decidere in base alle attività. Ci sono aziende moderne e all’avanguardia, dove i lavoratori sono più sicuri dentro che fuori”.

Sul numero dei contagi. “Prepariamoci – ha avvisato il Presidente della regione: in base alle previsioni, arriveremo nei prossimi giorni ad un raddoppio dei casi”.