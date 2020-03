Allarme Coronavirus alla Fincantieri. La direzione: “nessun caso positivo” – VIDEO

ANCONA – Nessun caso di positività al Coronavirus. È questa la versione ufficiale della direzione dello stabilimento di Ancona della Fincantieri.

Dove però è bastato un lavoratore di una ditta d’appalto con sintomi influenzali a scatenare caos e preoccupazione tra le tute blu. In mattinata lo stop ai lavori all’interno della Viking in corso di costruzione, il confronto tra i vertici e le RSU, poi le conseguenti misure adottate a scopo precauzionale.

Non facile la situazione attuale dentro il cantiere. Il sovraffollamento rende complicato il rispetto delle misure più elementari di sicurezza per evitare contagi. Per questo la segreteria della Fiom Cgil chiede una presa di posizione delle istituzioni locali e regionali per gestire la situazione, valutando anche la riduzione o la sospensione temporanea dell’attività.