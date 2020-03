Regione Marche, quarantena obbligatoria per chi viene dal Nord – VIDEO

ANCONA – Le persone provenienti dalle zone di contagio previste dal DPCM 8 marzo 2020 e che sono arrivate nelle Marche devono comunicare il loro ingresso al medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio territorialmente competente e restare in quarantena domiciliare, per 14 giorni.

A stabilirlo una delle tre nuove ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli nello stesso giorno in cui il nuovo DPCM del 9 marzo estende le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus all’interno paese fino al 3 aprile. Tra gli obblighi previsti anche il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Tale obbligo non riguarda invece le persone che effettuano spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Queste ultime infatti sono le uniche modalità per cui il DPCM consente spostamenti da Comune a Comune all’interno della Regione. Le Marche dunque si adeguano per intero alle disposizioni previste inizialmente sul territorio regionale per la sola provincia di Pesaro e Urbino.

Chi si sposterà dovrà comunque compilare e portare con sé un’autocertificazione che attesti le motivazioni del viaggio e che dovrà essere mostrata in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Autodichiarazione che potrà essere compilata anche al momento tramite i moduli forniti dalla polizia. Controlli disposti da tutte le Prefetture in stretta collaborazione sul territorio marchigiano.