L’illecita gestione dei rifiuti ha frutta 5 milioni di euro. Maxi operazione nelle Marche

ANCONA – Traffico illecito di rifiuti speciali e corruzione tra Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Rimini: due persone in manette. Sequestrati circa 5 milioni di euro a carico di quattro persone e altrettante aziende.

Disposto il sequestro anche di 76 camion, sette mezzi d’opera, tre cave, quattro impianti di gestione rifiuti e due terreni.

Una vera e propria attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali. Ai domiciliari, secondo quanto disposto dal gip del tribunale dorico, sono finiti M.E., 64enne e M.M, 36enne, entrambe residenti in provincia di Ancona. Una persona è stata colpita da obbligo di dimora e due da misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività imprenditoriale. Due di loro sono anche accusati di corruzione di pubblici ufficiali e bancarotta fraudolenta. L’operazione, diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Ancona, è stata portata a termine dai carabinieri forestali di Ancona.

Ammonta 4.969.924 milioni di euro la somma sequestrata, attraverso il blocco dei conti correnti bancari e postali di quattro indagati e di quattro società (tre con sede legale nella provincia di Ancona e una a Rimini). Gli indagati sono accusati in concorso nell’esecuzione di traffici illeciti di rifiuti speciali da demolizione, terrosi e organici, anche contaminati da inquinanti, tra cui idrocarburi, catrame, plastiche e metalli, per un totale di 640mila tonnellate.

I rifiuti, provenienti da oltre 50 cantieri tra le province di Ancona e Macerata sono stati occultati in tre cave rispettivamente a Fabriano, Arcevia e Jesi; in un terreno agricolo a Chiaravalle; in tre impianti di gestione di rifiuti a Castelbellino, Corridonia e Camerata Picena e in un cantiere edile sempre a Camerata Picena.

Sono stati sequestrati anche 76 camion e sette mezzi d’opera a carico di due società con sedi legali tra Castelbellino e Ancona, utilizzati per trasportare illegalmente i rifiuti.

Il fine dell’organizzazione criminale, messa in campo dai due arrestati in concorso con altri 20 indagati, era quella di ottenere un rilevante ingiusto profitto economico portando avanti il traffico illecito non provvedendo alle spese di recupero e conferimento presso siti autorizzati.