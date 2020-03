Fuga dal Nord: isolamento domiciliare per chi è arrivato nelle Marche dal 7 marzo

ANCONA – Isolamento domiciliare per chiunque sia rientrato nelle Marche, a partire da sabato 7 marzo scorso, provenendo da Lombardia e dalle Province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Rimini, Venezia, Padova Treviso, Asti e Alessandria.

E’ quanto stabilisce la nuova ordinanza emanata dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli per arginare il contagio da Coronavirus.

In pratica chiunque sia entrato nelle Marche, da sabato 7 marzo, proveniendo dalle altre aree che in prima istanza erano state inerite della Zona Rossa, è tenuto a: di comunicare la propria condizione al proprio medico curante o all’operatore di sanità pubblica di zona; di mantenere un isolamento fiduciario di 14 giorni; di osservare il divieto di spsostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni attività di sorveglianza; di avvertire le autorità sanitaria nell’eventualità della compèarsa dei primi sintomi. L’ordinanza è valida anche per chi si è spostato, nel medesimo lasso di tempo, dalla Provincia di Pesaro e Urbino ad altre province marchigiane.

La stessa ordinanza sospende fino al 3 aprile l’attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale (centri diurni), incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità e/o servizi di prossimità.