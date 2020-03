La rivolta delle carceri. Detenuti trasferiti da Modena a Marino del Tronto – VIDEO

ASCOLI PICENO – Dal carcere di Modena, zona rossa, a quello di Marino del Tronto. Gli effetti delle misure anti-Coronavirus sono arrivati dietro le sbarre.

47 tra i protagonisti della rivolta che nella giornata di domenica ha provocato anche sei morti al Sant’Anna sono stati trasferiti ad Ascoli.

Le proteste si sono diffuse un po’ in tutta Italia contro le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, tra cui la sospensione delle visite dei familiari. Gli effetti più diretti delle misure di contenimento dei contagi non hanno risparmiato dunque i penitenziari. Al momento però nelle Marche non risultano casi di positività.