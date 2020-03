Infermieri in trincea contro il Coronavirus. Tra assunzioni e tutele – VIDEO

ANCONA – Angeli col camice. Anzi, con tuta, guanti, mascherine e protezioni da Coronavirus. In trincea, come soldati. Secondo il Nursind, il sindacato che li rappresenta, “al fronte senza fucili”. Ecco gli infermieri che ogni giorno lottano in prima linea contro il virus che sta riempiendo le terapie intensive, saturando la sanità.

Il decreto dell’8 marzo prevede che per il personale sanitario la quarantena non è più necessaria. Solo in caso di sintomi conclamati e tampone positivo il personale sanitario può essere posto in isolamento. Di qui le richieste sindacali a tutela dell’intera categoria che da anni rivendica la necessità di assunzioni, oltre alle 20 mila annunciate dal Governo, maggiori tutele lavorative e riconoscimenti contrattuali.