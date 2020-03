Coronavirus, Conte annuncia misure su tutta Italia:tutto il paese come la Lombardia, scuole chiuse fino al 3 aprile VIDEO

Vietati tutti gli assembramenti anche all’esterno dei locali. Lezioni sospese a scuola e nelle università di tutta Italia fino al 3 aprile

Le comunicazioni del presidente Conte

ANCONA – “Non ci sono più zone rosse, o zona uno o due”, dice il presidente Conte. Tutta Italia è come la Lombardia. E dunque ancora il premier: “da limitare tutti gli spostamenti, bisogna esibire un documento di autocertificazione per comprovate ragioni di lavoro, di necessità e di salute (ndr. come già avviene da sabato scorso ad esempio nella provincia di Pesaro Urbino e nelle regioni dove si sono registrati maggiori casi). Vietati tutti gli assembramenti anche all’esterno dei locali. Lezioni sospese a scuola e nelle università di tutta Italia fino al 3 aprile.

“Io resto a casa” è la sintesi del provvedimento che questa sera verrà firmato dal presidente del Consiglio e che entrerà in vigore domani mattina (10 marzo). Dice ancora Giuseppe Conte: “Sono consapevole della gravità del provvedimento ma sono costretto a intervenire per proteggere tutti noi. Garantiamo la sanità e il diritto alla salute a tutti: è caratteristica del nostro modello di civiltà. Abbiamo tutti grandi responsabilità. Medici e infermieri stanno lavorando senza sosta. Oggi dobbiamo pensare anche a loro che rischiano la loro salute per curare quella del prossimo. Il futuro è nelle nostre mani e le nostre mani devono essere responsabili”. Sospese tutte le manifestazioni sportive, chiuse le palestre.