Zona blindata? Rossa o arancione? Le telecamere di èTV al confine tra le Province di Pesaro e Ancona: zero controlli, niente pattuglie. Ecco le immagini

Da oggi 8 Marzo la provincia di Pesaro e Urbino entrano in “zona rossa” con altre tredici province e la Regione Lombardia. Questo è emerso nella conferenza stampa notturna del Presidente del Consiglio Conte. Sui social scatta il tam tam: provincia blindata, tutto sospeso, tutto chiuso, e adesso? Per chi lavora? Per chi ha famiglie di qua e di là dal Cesano?

Rossa o gialla? Alle 13 di domenica il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, fa chiarezza a modo suo. Niente Zona rossa: “La Provincia di Pesaro e Urbino è in zona arancione fino al 3 aprile: ecco le regole per chi si dovesse muovere da e per il nostro territorio in questi giorni.

📌 Le imprese sono aperte.

📌Le merci potranno partire e arrivare.

📌Ci si potrà muovere liberamente per motivi di lavoro e salute.

📌 I servizi pubblici rimangono aperti.

📌 Bar e ristoranti aperti fino alle 18, non potranno effettuare vendita d’asporto.

📌 Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.

📌 I pesaresi che sono fuori città e fuori Italia possono rientrare.

📌 Chi ha parenti fuori Pesaro, potrà spostarsi solo per motivi strettamente necessari.

Zero controlli. In effetti, le nostre telecamere sono andate a verificare, al confine tra le Province di Pesaro e Ancona: zero controlli, niente pattuglie. Ecco le immagini. Lo stesso Sindaco Ricci ha parlato di “controlli a campione”. Dunque? Zona rossa? No. Zona arancione? Sì, ma arancione pallido.