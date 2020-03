“L’Ospedale di Camerino ospiterà i malati di Coronavirus”. Sindaci furiosi: “Non bastava il terremoto”. L’Assessore Sciapichetti: “Scelta tecnica, non politica”.

“L’Ospedale di Camerino ospiterà i malati di Coronavirus della Provincia di Macerata”. Sindaci del territorio furiosi: “Non bastava il terremoto! L’unica consolazione del nostro isolamento era almeno non avere casi di coronavirus e voi ce li portate qui”. L’Assessore Sciapichetti, affiancato dalla Dirigente Nadia Storti, ha spiegato ai microfoni della nostra Linda Cittadini: “Una scelta tecnica, non politica”.

Dalla mattina di domenica si capiva che stava succedendo qualcosa di molto importante. Interi reparti trasferiti da Camerino a Macerata. Perché? La risposta nel pomeriggio, durante un incontro alla sede del Contram: “L’Ospedale di Camerino è stato scelto come riferimento per i pazienti affetti da Coronavirus in provincia di Macerata”.

Lo ha confermato ai microfoni di èTV alla nostra Linda Cittadini l’Assessore Sfascia che è anche medico: “In Mattinata interi reparti sgomberati, pazienti sgomberati e portati a Macerata. Io stesso non so domani dove andrò a lavorare, se qui o a Macerata. Come Assessore e così il sindaco Sborgia siamo stati messi al corrente della decisione a scelte già avvenute. Capisco che sia stata presa in emergenza, ma non siamo stati coinvolti minimamente. E’ dura da digerire. Finché durerà l’emergenza Camerino sarà centro Coronavirus della provincia Lo siamo venuti a sapere all’improvviso, senza poter condividere la decisione. Siamo già provati da terremoto, questa non ci voleva”.

Perché proprio Camerino? L’Assessore Sciapichetti ha parlato ai microfoni di Linda Cittadini di una scelta tecnica, non politica. “Non è stata indicata Civitanova per la presenza di pediatria – spiega l’Assessore Sfascia – e nemmeno Macerata andava bene, per la presenza di Cardiologia interventistica. Così è toccato a noi. Arriveranno 18 posti per contagiati di coronavirus. Ma poi? Quando l’emergenza sarà passata? La paura è che una volta smantellato l’ospedale non vengano ripristinati i reparti. Chiediamo almeno garanzia su questo”.