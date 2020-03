Coronavirus, la bozza del decreto: “Oltre Senigallia tutto chiuso”

Fino al 3 aprile non si esce e non si entra nella Provincia di Pesaro Urbino, secondo l’ultima bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus.

Il Pesarese diventerebbe – attendendo conferma – zona rossa, come la regione Lombardia e le province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti.

Ceriscioli: “Consentire gli spostamenti per motivi di salute”

“Abbiamo ricevuto poco più di un’ora fa – dice Ceriscioli – la bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e in alcune province italiane tra cui Pesaro e Urbino.

“Nello specifico – prosegue – si prevede l’obbligo di evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, dal territorio e all’interno del territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.

“Riteniamo corretto intensificare le misure di contenimento vista la forte diffusione del contagio. Abbiamo tuttavia avuto poco tempo a disposizione per elaborare un giudizio su un provvedimento di tale portata.

“Come prima istanza – chiude Ceriscioli – chiediamo particolare attenzione soprattutto su tre punti: è necessario aggiungere una previsione che consenta l’attività delle imprese di qualunque natura e qualsiasi in forma costituite, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia; occorre consentire alle persone almeno il rientro presso il proprio domicilio/abitazione o residenza situato nel territorio della Provincia; è necessario consentire spostamenti per motivi di salute”.

Foto: Agenzia Dire