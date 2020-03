Furgone piomba contro un’auto parcheggiata, paura per una mamma e sua figlia

FALCONARA – Un furgone finisce contro un’auto in sosta, dentro una mamma di 34 anni con una bambina di nemmeno un mese di vita. Immediato l’arrivo della polizia locale di Falconara.

Gli agenti sono intervenuti attorno alle 11.45 in via Flaminia, all’altezza del civico 529 a poca distanza dall’incrocio con via Mameli, dove un furgone Renault di una società di Ancona, condotto da un falconarese di 26 anni, è uscito improvvisamente di strada ed è piombato su una Volkswagen Golf station wagon in sosta sul lato mare. Dal veicolo era appena sceso il conducente, un 40enne di Agugliano, mentre la moglie e la figlioletta appena nata erano rimaste nell’abitacolo.

Entrambe sono state sbalzate all’interno della vettura dall’urto del furgone. Dal comando della polizia locale sono state inviate due pattuglie e gli agenti, oltre a condurre i rilievi, hanno disciplinato la viabilità. Madre e figlia sono state trasportate al Salesi dalle ambulanze inviate dal 118, apparentemente in condizioni non preoccupanti. Nello scontro è rimasta coinvolta un’altra vettura regolarmente parcheggiata sul lato mare, davanti alla Volkswagen che nell’urto è stata sbalzata in avanti.

La polizia locale ha anche assunto le prime informazioni sulle possibili cause dello scontro, dovuto forse a un colpo di sonno. Il conducente del furgone è risultato negativo all’alcooltest. La circolazione lungo la Flaminia è stata disciplinata per circa mezz’ora a senso unico alternato ed è stata interrotta per pochi minuti per consentire al carro attrezzi di portare via il furgone e l’auto davanti alla Volkswagen.