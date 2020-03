Coronavirus: “Posti dedicati. In arrivo rinforzi per gli operatori sanitari” – VIDEO

Sono i 40 posti letto di Malattie Infettive la risposta degli Ospedali Riuniti di Ancona all’emergenza Coronavirus. L’ultimo dato regionale parla di 159 tamponi positivi, di cui 17 persone ricoverate ad Ancona. Il bilancio totale è di 20 persone in terapia intensiva e quattro vittime, in tutte le Marche.

“Sì a strutture dedicate e diffuse, no a un ospedale unico”, la linea di Ceriscioli.

Guarda il video racconto di Lucio Cristino:

Ad Ancona intanto entrerà in funzione a ore il pre triage, un pronto soccorso dedicato per i casi sospetti di coronavirus. Si tratta di tutelare anche gli operatori sanitari. Sono 85 quelli in quarantena, tra Ospedali Riuniti e Inrca. La risposta riguarda il locale e il regionale. Nel caso specifico 100 nuovi infermieri dal concorso lampo del 26 febbraio scorso, assunti per un anno, entro un mese. A più ampio respiro, si tratta di far tornare al lavoro il personale sanitario in quarantena, in due modi, attraverso la quarantena al lavoro, oppure con un secondo tampone dopo 7 giorni per accelerare il tempo della diagnosi e quindi l’eventuale ritorno in corsia.

Sospesi esami e visite programmate, compresa la radiologia, il DG degli Ospedali Riuniti, Michele Caporossi, invita alla pazienza e lancia un appello all’utenza.