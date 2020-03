Coronavirus, sospesi gli esami radiologici programmati

Esami radiologici sospesi causa Coronavirus agli Ospedali Riuniti di Ancona, nei presidi di Torrette e Salesi. Garantite le urgenze, mentre i pazienti prenotati verranno avvisati e collocati in una lista apposita.

Di seguito la nota del presidio ospedaliero anconetano:

“Il Direttore del Dip. Di Scienze Radiologiche Prof. Andrea Giovagnoni, comunica che in relazione all’emergenza COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE,2019) si è evidenziata la difficoltà a garantire percorsi protetti con apparecchiature e personale “dedicato” per l’esecuzione di diagnostica per immagini per pazienti con COVID.

Si è provveduto pertanto in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Sanitaria, alla sospensione di tutte le indagini Radiologiche, Neuroradiologiche (TAC, RM, Ecografie, RX, Mammografie) e di Medicina Nucleare, differibili (non urgenza) nei presidi di Torrette e Salesi.

I pazienti con prenotazioni già in atto che non rientrano nella condizione espresse, verranno progressivamente avvisati e collocati in una lista dedicata per provvedere alla graduale ridistribuzione una volta ristabilite le normali condizioni.

Saranno garantiti solo gli esami diagnostici urgenti ambulatoriali previo contatto telefonico del Medico curante con la Radiologia al numero già a disposizione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta (MMG-PLS)

La consegna dei referti è limitata solo al mattino dalle ore 10.30 alle ore 13.00 dal Lunedì al venerdì.

Il personale sanitario tutto è costantemente e fortemente impegnato a garantire la massima efficienza del Servizio di Diagnostica per immagini anche in occasione di questa emergenza, nella quotidiana ricerca di ridurre al minimo il disagio ai numerosi pazienti che normalmente afferiscono al nostro Dipartimento.