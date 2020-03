Chi fermerà la Musica? Non il Coronavirus! Concediamo il bis! Le Audizioni Live di Musicultura in stile Sanremo, in onda in prima serata su èTV giovedì, venerdì e sabato!

“Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-18 contenute nell’ultima ordinanza a firma del presidente della Regione Marche Ceriscioli – si legge in una nota dell’organizzazione – impongono che le Audizioni Live di Musicultura 2020, previste nei giorni 5, 6 e 7 marzo, si svolgano a porte chiuse.

Gli appassionati potranno virtualmente essere comunque presenti al teatro Lauro Rossi di Macerata sintonizzandosi su èTv Marche (canale 12). A partire dalle 21,20 circa la nostra emittente si collegherà col teatro per trasmettere in diretta le performance degli artisti che in queste audizioni si giocano l’ingresso nella rosa dei finalisti di Musicultura 2020.

«Ringraziamo èTv Marche per il loro spirito di servizio. In questi giorni in cui tutti gli spazi di comunicazione sono occupati dal Coronavirus concederne un po’ alle canzoni aiuta a riprendersi dall’assedio», ha commentato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri.