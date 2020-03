Coronavirus, lezioni sospese in tutte le scuole e le università d’Italia fino al 15 marzo – VIDEO

L’annuncio era atteso da ore: la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina in conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ufficializzato la sospensione in tutta Italia delle lezioni nelle scuole e le università. Un provvedimento “forte” per limitare la diffusione del Covid-19.

L’annuncio della sospensione delle lezioni in tutta Italia fino al 15 marzo

La decisione. “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto la ministra.

Nelle Marche era già prevista la “chiusura” fino all’otto marzo. Si tratta dunque di un’estensione. Dopo il decreto governativo di domenica, che prevedeva, per quanto riguarda le Marche, il provvedimento solo per la Provincia di Pesaro Urbino, ieri in serata il governatore Luca Ceriscioli, di concerto con il ministro Speranza, alla luce dei nuovi contagi, aveva firmato l’ordinanza per tutto il territorio regionale fino all’otto marzo. Ora il provvedimento governativo estende la sospensione su tutto il territorio nazionale fino a metà mese. La questione “scuole” e più in generale sospensione delle attività di pubblico spettacolo o eventi che implichino un affollamento di persone era stato oggetto, nei giorni scorsi, di una sorta di braccio di ferro, senza esclusione di colpi, tra Regione e Governo. Resterà negli annali la telefonata di Conte durante la conferenza stampa in diretta del Governatore che annunciava la chiusura, per poi ritirare immediatamente il provvedimento.