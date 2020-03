Parente positivo al Covid-19: la sindaca è in quarantena

La sindaca di Montegranaro, nel Fermano, ha annunciato su Fb dalla pagina istituzionale del comune, di essere in quarantena domiciliare. Un suo congiunto, ricoverato in ospedale, è risultato positivo al Coronavirus.

La comunicazione della sindaca sui social

MONTEGRANARO – La sindaca di Montegranaro, comune del Fermano, ha annunciato su Fb dalla pagina istituzionale del comune, di essere in quarantena domiciliare: un suo congiunto, ricoverato in ospedale, è risultato positivo al Coronavirus. Così scrive Ediana Mancini: “Nella giornata odierna ho appreso che un mio congiunto, ricoverato all’ospedale regionale di Torrette a seguito di un incidente domestico, è risultato positivo al test del COVID-19 Coronavirus (in attesa di conferma). In questi giorni è stato assistito dai familiari più stretti ed è per questo che da stamattina siamo in isolamento domiciliare a scopo precauzionale, con sorveglianza attiva da parte della Asur. Pur duramente provata da questa situazione che io e i miei cari stiamo vivendo, ritengo che il Sindaco abbia il dovere di tenere informati i propri cittadini”.