Coronavirus, secondo decesso nel Pesarese e 61 tamponi positivi nelle Marche: anche uno della provincia di Mc

ANCONA – Aveva 60 anni ed era affetto da una patologia pregressa il paziente contagiato dal Coronavirus morto la notte scorsa all’azienda ospedaliera Marche Nord dove era ricoverato. Si tratta del secondo decesso nelle Marche di una persona risultata positiva al Covid-19 (Leggi anche http://www.etvmarche.it/2020/03/02/coronavirus-prima-vittima-nelle-marche-deceduto-un-paziente-di-88-anni-a-fano/). “Esprimiamo ai familiari delle vittime la nostra vicinanza” ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli. “Ho già telefonato al ministro Speranza per rappresentargli l’aggravamento delle condizioni legate al Coronavirus nelle Marche. Attendiamo risposte nelle prossime ore”, ha detto il presidente in apertura della seduta del Consiglio regionale dedicata all’emergenza sanitaria. C’è attesa in particolare per la situazione delle scuole.

La situazione dei contagi nelle Marche: 61 positivi al Coronavirus. Il Gores ha comunicato che è terminato questa notte l’esame dei 54 tamponi effettuato ieri dalla Sod Virologia di Torrette. In totale nella giornata del 2 marzo sono stati rilevati 26 tamponi positivi: 22 nell’Area Vasta1, 3 nell’Area Vasta2, 1 nell’Area Vasta3. Salgono quindi a 61 i casi positivi complessivi nelle Marche: 55 nella provincia di Pesaro e Urbino, 5 in quella di Ancona. C’è il primo positivo in provincia di Macerata: si tratta di una persona proviene dalle zone a rischio.

Il consigliere sta male e abbandona l’aula dell’assemblea. Paura in Consiglio regionale dopo che un consigliere, presente in aula, ha manifestato sintomi febbrili potenzialmente riconducibili al Coronavirus. Ha deciso di abbandonare l’aula dopo un confronto con Fabrizio Volpini, presidente della Commissione Sanità e medico. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, negli ultimi giorni sarebbe stato in Lombardia, al confine delle zone contagiate. Sarà sottoposto a tampone per verificare o meno la presenza del virus.