Coronavirus, l’Arpam: “Con i provvedimenti di contenimento inquinamento in calo del 35%” – VIDEO

ANCONA – Una riduzione dell’inquinamento che si può stimare intorno al 25-35% su tutto il territorio regionale e che ricade a cavallo della settimana in cui, per la prima ordinanza emessa dalla Regione Marche, fino al 29 febbraio, le scuole sono rimaste chiuse, così come i musei, i teatri, i cinema e le manifestazioni pubbliche sono state sospese.

Questo il dato che emerge dai rilevamenti effettuati dall’Arpam negli ultimi giorni di febbraio.

Complice quindi un minor traffico e il fatto che le persone hanno preferito restare in casa o comunque non spostarsi per lunghi tragitti per paura del contagio, si è registrato un calo dell’inquinamento nella Regione. Ma il merito, se così si può dire, in realtà non è solo del Coronavirus. A diminuire la concentrazioni di sostanze inquinanti hanno contribuito anche le piogge degli ultimi giorni facendo segnare nel mese di febbraio valori migliori rispetto ai dati registrati a gennaio, dove le precipitazioni sono state quasi assenti e le temperature hanno segnato picchi oltre le medie stagionali.