Coronavirus, Confcommercio: “Serve sostegno al settore del commercio” – VIDEO

ANCONA -Il settore del pubblico esercizio fa i conti con gli effetti del Coronavirus e registra un calo che oscilla tra il 20 e il 40% a una settimana dalla prima ordinanza regionale che blindava le Marche chiudendo le scuole e vietando le manifestazioni pubbliche.

Una situazione che registra però tendenze opposte per la grande distribuzione, presa d’assalto per fare scorte di cibo e disinfettati. Ma nel mondo del commercio il più colpito resta il settore del turismo, in particolare quello legato al business commerciale che segna perdite fino al 90%.

Le associazioni di categoria chiedono dunque provvedimenti al Governo per sostenere il settore.