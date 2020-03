PESARO – Sospese le lezioni in classe per il Coronavirus fino all’otto marzo, nelle scuole della provincia di Pesaro e Urbino i docenti si stanno organizzando per attivare la didattica online e non perdere così una settimana di lavoro.

Come racconta ad esempio il preside del Liceo Marconi di Pesaro e presidente dell’Anp Marche, Riccardo Rossini da martedì gli insegnanti dell’istituto saranno pronti a riprendere le lezioni online rispettando l’orario scolastico.