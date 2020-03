Coronavirus: 38 contagiati nelle Marche. Ceriscioli: “Pronto a chiamare il ministro se ci fosse un’evoluzione in altri territori – VIDEO

Si lavora ora con un doppio turno per i tamponi sui contagi da Coronavirus. Al momento è in corso la verifica su 54 tamponi nelle Marche. Ci sono 233 persone in isolamento, di cui sette hanno sintomi. Coinvolti anche alcuni operatori sanitari.

ANCONA – Si lavora ora con un doppio turno per analizzare i tamponi sui contagi da Coronavirus. Al momento è in corso la verifica su 54 tamponi nelle Marche. Ci sono 233 persone in isolamento, di cui sette hanno sintomi. Coinvolti anche 65 operatori sanitari. Alle 15,30 di oggi erano 6 i ricoveri in terapia intensiva, 17 nei reparti di malattie infettive, 11 in isolamento domiciliare. Una persona è purtroppo deceduta questa mattina http://www.etvmarche.it/2020/03/02/coronavirus-prima-vittima-nelle-marche-deceduto-un-paziente-di-88-anni-a-fano/ . In serata arriveranno nuovi dispositivi per la protezione personale di chi si occupa della gestione sanitaria, fa sapere la Regione Marche. Stanziato un milione di euro in più per la sanità marchigiana da parte della giunta regionale. Per quanto riguarda l’organizzazione delle strutture nelle Marche ci sono 114 posti in rianimazione e 59 a terapie intensive: c’è la volontà di destinare intere aree dei i reparti di Marche Nord e Ospedali Riuniti ai pazienti “Covid 19”.

La dichiarazione del governatore delle Marche Luca Ceriscioli: “Nelle osservazioni presentate al governo avevamo chiesto le misure più forti in tutta la regione, ma il governo ha preferito limitarle con legge alla provincia di Pesaro Urbino e ha tolto in maniera espressa il potere di ordinanza su questa materia alle Regioni. Se ci fosse una evoluzione anche in altri territori telefonerò al ministro per estendere le misure“.