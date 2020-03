Coronavirus, 38 contagi e 1 vittima, Ceriscioli: “1 milione di euro per sanità” – VIDEO

ANCONA – È di 1 vittima e 38 pazienti positivi al Coronavirus il bilancio delle Marche emerso in conferenza stampa nella sede della Regione. Di questi 6 sono ricoverati in terapia intensiva, 17 nei reparti di malattie infettive, 11 in isolamento domiciliare. In lavorazione al momento ci sono altri 30 campioni, i cui risultati arriveranno in tarda serata.

Per fronteggiare la situazione la Giunta regionale ha stanziato un milione di euro a favore delle strutture sanitarie, mentre in serata arriveranno dalla Protezione civile nazionale nuovi dispositivi per la protezione personale di chi si occupa della gestione sanitaria.

La Regione ha inoltre deciso di predisporre agli ospedali di Marche Nord e Torrette spazi da dedicare a gruppi di posti letto in terapia intensiva.

Ma l’emergenza coronavirus ha due facce e se una è sanitaria, l’altra è economica. La Regione ha già incontrato le associazioni di categoria per fare il punto a livello regionale, ma si attendono risposte dal Governo, anche in base a quello che emergerà dall’incontro previsto per mercoledì 4 marzo a Palazzo Chigi, tra il Premier Conte e le associazioni delle imprese e i sindacati.