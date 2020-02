Nascondo oltre 800 gr di eroina in pacchetti di caramelle, 2 arresti

MONTECASSIANO – Nascondono 825 gr di eroina purissima in 150 confezioni di caramelle alla menta. Sono stati arrestati dai carabinieri di Macerata nella periferia di Montecassiano 2 cittadini afgani regolari sul territorio nazionale. Si tratta di un 26enne pregiudicato e un 28enne con precedenti di polizia, entrambi per stupefacenti. La droga è stata rinvenuto a seguito di controlli in un fondo agricolo della zona.

La stupefacente sequestrato avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio un volume d’affari di circa 70.000 euro.