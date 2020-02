ANCONA – Si è appena conclusa la riunione tra il Governo e le Regioni per discutere del nuovo decreto che andrà a stabilire regole nazionali per il contenimento del Coronavirus.

A renderlo noto in un video il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che anticipa: “Il decreto dovrebbe arrivare in serata per essere disponibile e poi diventare operativo da domani (domenica 1 marzo n.d.r.). Un decreto che non avrà necessità di ordinanze”.