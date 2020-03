Coronavirus, Caporossi: “Accessi al pronto soccorso calati del 6%” – VIDEO

ANCONA – Cala del 6% il numero degli accessi al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Un dato incoraggiante se lo si guarda alla luce delle direttive emanate dal ministero della salute per il contenimento del Coronavirus. Un vero e proprio decalogo, che all’ultimo punto raccomanda di non recarsi al pronto soccorso, in caso di dubbi, ma di chiamare il medico di famiglia.

Il dato emerge a margine dell’incontro su media e Coronavirus ospitato all’Auditorium Sandro Totti, un appuntamento in linea con il “Patto della salute” firmato da Ordine dei giornalisti delle Marche e Azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Ancona per capire come gestire correttamente e deontologicamente le informazioni in caso di criticità nel rispetto dei differenti ruoli ed evitare il diffondersi di fake news.