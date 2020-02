Rivoluzione viabilità all’ospedale di Torrette: “utile test in vista di lunedì”

ANCONA – Qualche incertezza, inevitabili disagi, ma nessun blocco del traffico. È filato via così il primo giorno di viabilità modificata all’ospedale di Torrette, fino al 10 marzo.

Volontari degli uffici dell’azienda ospedaliera, componenti di associazioni o fondazioni in strada a guidare veicoli e automobilisti. E poi la Polizia Municipale, in forze.

Dopo lo spostamento del capolinea delle linee 30,31 e 35 di Conerobus, è chiusa la carreggiata a salire, il traffico in entrata viene convogliato nella carreggiata a scendere, che cambia senso di marcia, mentre i mezzi pesanti possono accedere all’ospedale direttamente da via Conca.

Per uscire si deve utilizzare il percorso allestito all’interno del parcheggio che ricalca quasi interamente, ma in senso inverso, quello attualmente utilizzato per lasciare il parcheggio, il cui ingresso resta immutato. La rivoluzione del traffico si è resa necessaria per i lavori propedeutici alla costruzione del nuovo Salesi. Gli interventi riguardano le cablature elettriche di media tensione.