Stop degli spettacoli, l’Amat: “L’indotto ha perso mezzo milione di euro” – VIDEO

ANCONA – Il settore del pubblico spettacolo fa i conti con lo stop imposto dall’ordinanza della Regione Marche, poi revocata dal Tar, che vietava fino al 4 marzo tutti gli eventi pubblici.



All’Amat, l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali, che si occupa della programmazione dei teatri di 72 comuni marchigiani, si contano 35 spettacoli annullati. Di questi l’80% sono già stati riposizionati, ma per l’indotto il bilancio è negativo.

La sospensione dell’ordinanza da parte del Tar riapre ora teatri, cinema, musei e biblioteche, ma rimettere in moto la macchina, fanno sapere dall’Amat non è così semplice.L’augurio è che il settore torni alla normalità e non ci siano ulteriori stop.