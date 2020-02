Nuova ordinanza della Regione, scuole chiuse fino a sabato 29. Sei casi positivi nelle Marche

ANCONA – Nuova ordinanza della Regione Marche, in risposta alla sospensione da parte del Tar di quella precedente.

Ad annunciarlo in un video il presidente della Regione Luca Ceriscioli che dichiara: “La sospensiva del Tar è motivata dal fatto che al momento dell’ordinanza non era segnalati casi nelle Marche. Oggi i casi positivi sono sei, ho ritenuto dunque opportuno fare una nuova ordinanza, con nuove motivazioni fino alle ore 24 di sabato con le stesse indicazioni e misura dell’ordinanza precedente. Vengo incontro a una scadenza che è quella che in generale applicano anche le altre regioni, per poi vedere cosa fare con l’evoluzione della situazione”.

I tre nuovi casi sono un ragazzo che studia a Pesaro e due persone dell’hinterland pesarese. Circa un centinaio sono invece le persone in quarantena.

Le scuole restano dunque chiuse fino alle ore 24 di sabato 29 febbraio. Il presidente ha anche detto di non aver ricevuto garanzie dal Governo che non venga impugnata la nuova ordinanza. “Quindi ho preferito indicare un periodo di chiusura breve, compatibile con il buon senso e con uno spirito di risposta adeguati alla situazione in corso. Credo che rinunciare a una settimana di scuola valga la pena, quando in gioco c’è la sicurezza e l’incolumità pubblica”