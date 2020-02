Dopo San Remo la musica si trasferisce ad “Ancona In…Canto”: via alle selezioni della Kermesse canora firmata Starnone, in collaborazione con èTV. Ecco come partecipare

Dopo il grande successo di San Remo, la musica si trasferisce ad “Ancona In…Canto”: via alle selezioni della Kermesse canora firmata Starnone, in collaborazione con èTV (a presentare le serate finali sarà il nostro Maurizio Socci con Lara Gentilucci, ndr) “La prima delle dieci SELEZIONI 2020 si è tenuta con un buon successo lo scorso 22 febbraio – si legge in una nota – i primi 4 cantanti su 10 iscritti, sono stati promossi a pieni voti ed hanno passato la selezione. “La qualità è molto alta” hanno dichiarato i 3 giudici che hanno formato la giuria di qualità: la Madrina “Maria Luna Cattalani” e due Musicisti/compositori che hanno alle spalle 50anni di carriera, Norberto Anselmi e Raffaele Sabatini che si sono complimentati con tutti i cantanti intervenuti anche se hanno inevitabilmente dovuto fare delle scelte . Molto apprezzati anche i due inediti. I selezionati sono: JESSICA Del Grande di Ancona

MARTINA Boezio di Staffolo CHIARA Malibrani di Castelleone di Suasa ALESSANDRO Bigelli di Fossombrone. Tutto è pronto per la prossima selezione che si terrà sempre nella sede della “Kairos eventi” a Collemarino DOMENICA 29 MARZO 2020 e sempre a porte chiuse. Chi vuole mettersi in gioco può farlo subito iscrivendosi ad ANCONA IN…CANTO dal sito web www.anconaincanto.it o presso i punti di iscrizione di Falconara e Collemarino. “Come sempre – conclude la nota -auguriamo a tutti BUON CANTO”.