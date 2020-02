Coronavirus, rettifica sulla news del liceo Mamiani diffusa nel tg

La redazione di E’tv Marche rettifica quanto riferito durante l’edizione del notiziario delle 19,20 riguardo la notizia trasmessa in cui si fa menzione del coinvolgimento di uno studente del Liceo Mamiani di Pesaro, durante l’aggiornamento sulla situazione Coronavirus.

