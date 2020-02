Coronavirus, primo caso positivo nelle Marche – VIDEO

Confermato il primo caso delle Marche. Si tratta di un giovane di circa 30 anni del Pesarese. La conferma dallo “Spallanzani” di Roma, ne ha dato notizia il governatore Luca Ceriscioli poco fa.

ANCONA – Confermato il primo caso delle Marche. Si tratta di un giovane di circa 30 anni del Pesarese. La conferma dallo “Spallanzani” di Roma, ne ha dato notizia il governatore delle Marche Luca Ceriscioli poco fa.

L’intervista con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli

Il caso di Vallefoglia è isolato. Il ragazzo era stato per lavoro nel Lodigiano e molto responsabilmente, dopo aver appreso del focolaio, si è messo in quarantena. Sono stati eseguiti i tamponi sulla mamma e la fidanzata e risultano negativi. Il 30enne è in cura e le sue condizioni di salute sono buone. “Non drammatizziamo ma non sottovalutiamo”, dice il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli.