Coronavirus, Ceriscioli in diretta su èTV canale 12: “Governo schizofrenico, io vado avanti per i marchigiani: scuole chiuse; primo caso a Pesaro; 57 posti letto pronti; è 25 volte più forte di un’influenza”. Ecco il video

Coronavirus, Ceriscioli in diretta su èTV canale 12 ospite di Buongiorno èTV tra migliaia di sms in diretta da parte del pubblico (ha condotto Maurizio Socci, ndr): “Governo schizofrenico, io vado avanti per i marchigiani: scuole chiuse; primo caso a Pesaro; 57 posti letto pronti; è 25 volte più forte di un’influenza”.

“Governo Schizofrenico”. Sul braccio di ferro con il Premier Conte, che ha deciso di impugnare la decisione della Regione Marche di chiudere scuole ed eventi pubblici, Ceriscioli è duro: “Governo schizofrenico, noi andiamo avanti per il bene dei marchigiani e confermiamo le nostre decisioni. Cosa significa che il Governo impugna il nostro protocollo? Per ora non ci saranno effetti immediati: le scuole restano chiuse, l’iter del contenzioso durerà giorni”.

“Guerra politica tra noi? Al contrario!”. Non è una vicenda politica, ha dichiarato Ceriscioli, anzi “è una beffa per noi, regione di centrosinistra, che un Governo di centrosinistra si sia comportato in modo più morbido con Regioni di centrodestra. Non siamo una regione di Serie B”.

Un caso di Coronavirus nelle Marche. “Confermo che c’è un caso di prima positività al Coronavirus nelle Marhe. Si tratta di un uomo del Pesarese. Stamattina le seconde analisi che dovrebbero ufficializzare il contagio. Entro la mattinata ne sapremo di più”.

La rete degli ospedali marchigiana è pronta. “Abbiamo già predisposto 57 posti letto in più per gestire il Coronavirus, e se ci fosse bisogno abbiamo già individuato delle strutture ad hoc per contenere il contagio. Siamo pronti”.

Cos’è il Coronavirus? Un’influenza 25 volte più forte. “Non dobbiamo fare allarmismo, ma dobbiamo intervenire. Il Coronavirus è un’influenza 25 volte più forte del normale, nell’80% dei casi resta influenza, nel 20% può diventare Polmonite, nel 5% dei casi diventa pericolosa, nel 2% mortale. Ma il 95% delle persone colpite guarisce”.

Ho i sintomi, sono stato al Nord… cosa fare? “Se sintomi febbrili e siete stati in zone del nord colpite, telefonate al numero verde istituito appositamente: 800936677”.

Ecco il video: