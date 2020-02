‘Ndrangheta. Riciclaggio: quattro in manette – VIDEO

ANCONA – Tre fabrianesi e un calabrese residente da anni a Fabriano sono stati sottoposti a fermo e si trovano ora in carcere con l’accusa di riciclaggio e autoriciclaggio commessi con l’aggravante mafiosa.

Ripulivano i soldi della ‘Ndrangheta con operazioni commerciali nella provincia di Ancona portate a termine attraverso società fittizie che avrebbero emesso fatture false per lavori fantasma i cui importi venivano intascati direttamente da un elemento di spicco della cosca ‘ndranghetista degli Alvaro di Sinopoli, considerata la cosca calabrese tra le più attive e potenti delle organizzazioni criminali.

I fabrianesi sono due geometri di 58 e 67 anni e un broker finanziario di 44 anni. L’imprenditore calabrese è Domenico Laurendi, di 51 anni, Ha una attività che si occupa di fibra ottica. I fermi sono stati disposti dalla Procura Distrettuale Antimafia di Ancona con il coordinamento del procuratore capo Monica Garulli e il pm Daniele Paci.

Contestualmente ai 4 fermi è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo del capannone alla Baraccola per un valore complessivo di 1milione e 500 mila euro. Eseguite anche numerose perquisizioni nei confronti di altri tre indagati, nonché di soggetti e società che, dislocati in varie regioni del territorio nazionale e all’estero, sono emersi nel corso delle attività d’indagine. A mettere il Ros nella strada della cosca è stata una segnalazione della Banca di Italia che ha notato passaggi di denaro tra i tre fabrianesi e il calabrese.

Il modus operandi: tramite il broker che stava spesso in Svizzera sarebbero arrivati 320mila euro nel fabrianese (soldi riconducibili alla cosca) per far portare a termine ai due geometri un acquisto di un capannone industriale situato alla Baraccola di Ancona del valore di 1 milione e 500 mila euro. Una parte di questi soldi, 140mila, sono entrati nelle tasche degli ‘ndranghetisti attraverso fatturazioni false di lavori fantasma emesse da società riconducibili ai due geometri.

Altri 80mila sarebbero arrivati alla cosca attraverso la vendita di un terreno a Genga, riconducibile ai due geometri, sempre con una fittizia operazione commerciale. Ma prima che l’iter si potesse concludere è arrivata la misura della Procura.