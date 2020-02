Frontale a Camerino, gravi un uomo e una donna

CAMERINO -Schianto frontale fra due auto sulla Muccese a Camerino qualche minuto prima delle 8 in viale Aldo Moro.

Immediato l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza che hanno allertato l’elicottero e predisposto il trasferimento di una delle due persone rimaste coinvolte nello schianto, un uomo di 81 anni, all’ospedale regionale di Ancona.Le sue condizioni sono gravi.

Mentre una donna, 58enne residente a Muccia è stata trasportata in ambulanza al nosocomio di Camerino. Ha riportato diversi traumi, è in prognosi riservata. In corso di accertamento da parte della polizia locale le cause dell’incidente.