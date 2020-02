Coronavirus, nelle Marche nessun contagiato: “Negativi i sei tamponi di oggi” – VIDEO

Coronavirus: sono negativi tutti i sei tamponi analizzati oggi dal Laboratorio dell’Ospedale di Torrette, dove sono giunti in giornata un campione dalla città di Fano, uno da Senigallia, due da Ancona e due da Macerata. Ne dà notizia la Regione Marche con il bollettino delle 19.

Il punto della Regione: fino a questo momento sono stati analizzati 16 campioni. La situazione nelle Marche si conferma dunque, come negli scorsi giorni, senza casi accertati della malattia, e con un totale di 16 campioni analizzati a partire dal 27 gennaio 2020, giorno di insediamento del Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria.

La Regione attiva il numero verde attivo da domani (martedì 25 febbraio). Si ricorda che da domani mattina, 25 febbraio 2020, sarà attivo il numero verde 800936677, operativo dalle 8 alle 20, per fornire informazioni e chiarire i dubbi dei cittadini. Si ribadisce dunque che tutte le persone che dovessero avere dubbi rispetto al loro stato di salute non devono recarsi in ospedale né negli studi dei medici di medicina generale, ma contattare telefonicamente questi ultimi, o chiamare la guardia medica o, da domani, il nuovo numero verde messo a disposizione dalla Regione Marche.

Attenzione alle fake news. “Nella giornata di oggi sono circolate con insistenza voci di tamponi con esito positivo. Voglio rassicurare tutti i cittadini che i risultati dei test saranno comunicati ogni giorno non appena disponibili – ha detto il presidente Luca Ceriscioli – e quindi vi invito a non fidarvi di voci non verificate, che possano ingenerare inutili preoccupazioni, perché sarete sempre tempestivamente informati”.

Domani il vertice con le Regioni. In attesa della riunione di domani mattina tra le Regioni e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte c’è stato l’incontro tra il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli con le cinque Prefetture, l’Anci, l’Upi, l’Uncem, il Gores e la Protezione Civile che si è tenuto nel pomeriggio a palazzo Raffaello. Ceriscioli ha ribadito che avrebbe preferito emanare oggi l’ordinanza sulle scuole e sulle manifestazioni pubbliche perché la sicurezza dei cittadini, dai più piccoli ai più grandi, viene prima di tutto. Ora si attende il confronto con il presidente Conte. “Condividiamo l’ordinanza e speriamo che domani venga accolta – affermano il presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi e Antonio Pettinari, presidente Upi Marche – questa è una emergenza che va coordinata in maniera puntuale e adeguata dal Consiglio dei Ministri. Ben venga il coordinamento nazionale di domani che imponga un atteggiamento omogeneo sia alle Regioni che ai Comuni. La Regione Marche ha già predisposto opportunamente tutti gli atti che oggi al tavolo abbiamo pienamente condiviso”. Il Prefetto di Ancona Antonio D’Acunto dichiara che “in piena sinergia con i Prefetti delle Marche, verranno convocate, delle apposite riunioni di Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica per l’analisi, costantemente aggiornata, della situazione del territorio marchigiano”. Il Prefetto D’Acunto esprime altresì piena disponibilità ad azioni condivise, al fine di evitare disagi alla popolazione.