In questo momento di grande attenzione e apprensione c’è bisogno di informazioni serie e ufficiali. Per questo saremo in diretta tra pochi minuti.

Coronavirus, la situazione nelle Marche. Segui la diretta dalla Sede della Regione per le ultime comunicazioni ufficiali da parte del Governo Regionale: appuntamento alle h 12 su èTV Marche e sulla APP gratuita “etvmarche”.