Clamoroso contrordine sul Coronavirus: prima Ceriscioli annuncia la chiusura delle scuole. Poi arriva la chiamata di Conte che smentisce tutto – VIDEO

ANCONA – In merito al Coronavirus il presidente Luca Ceriscioli annuncia la chiusura delle scuole, ma proprio durante la conferenza stampa arriva la telefonata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che smentisce la decisione. Che era stata presa in linea con l’ordinanza che a livello nazionale viene sospesa. In attesa di una nuova ordinanza che verrà emanata proprio domani.

Il momento della conferenza stampa in cui arriva la chiamata del presidente Giuseppe Conte

La clamorosa smentita in diretta. La conferenza sta per finire quando arriva la telefonata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che smentisce quanto comunicato dal presidente della Regione Luca Ceriscioli ovvero la chiusura delle scuole da domani e fino al 2 marzo e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche. Risultato: tutto rinviato a domani in merito a questi provvedimenti. Lanciato nel frattempo il numero verde che sarà in vigore da domani (25 febbraio) nelle Marche con quattro linee e quattro medici dalle 8 alle 20: 800936677.

Non ci sono casi positivi accertati nelle Marche. Al momento ci sono un paio di casi che verranno sottoposti a tampone tra Fano e Senigallia. Nuovi aggiornamenti con il bollettino annunciato nelle 17.