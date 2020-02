Si schianta contro un camion: muore imprenditore ad Acquasanta Terme

Si è schiantato con il suo pick up Rosato di Mattia, 65 anni, ed è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto in mattinata ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno).

ACQUASANTA TERME – Si è schiantato con il suo pick up Rosato di Mattia, 65 anni, ed è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto in mattinata ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). L’uomo, un piccolo imprenditore della zona di una ditta che porta il suo nome, è finito con il mezzo contro un mezzo pesante parcheggiato lungo la strada. Sul posto i soccorritori, i vigili del fuoco ed i carabinieri: era stata allertata anche l’eliambulanza in arrivo da Torrette ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In corso indagini e accertamenti: l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore.