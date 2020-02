Nuovo Salesi. Via ai primi cantieri, ecco come cambia la viabilità a Torrette – VIDEO e FOTO

ANCONA – Si prepara a cambiare volto la cittadella ospedaliera di Torrette. Investimenti fanno rima con cantieri.

All’esterno ecco la quarta corsia in via Conca, pronta per l’estate, con sovrappasso pedonale che tutti si augurano posa essere realizzato entro la fine dell’anno. All’interno il più importante dei quali dovrà portare alla costruzione del nuovo Salesi, con conseguente abbattimento e rimodulazione degli spazi e dei contenitori.

Un processo iniziato e che avrà come primo passaggio quello dei lavori per la realizzazione di bypass agli impianti, in primis quello elettrico, per consentire la regolare attività quotidiane del nosocomio. Scatterà dunque dal 28 febbraio al 20 marzo una rivoluzione a fasi della viabilità interna, con inevitabili disagi.

Ecco che cosa accadrà: