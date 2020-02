Matteo Salvini e le Sardine, nuovo round oggi nelle Marche. Segui la diretta di èTV dalle due piazze di Pesaro a partire dalle h17:45!

Matteo Salvini e le Sardine, nuovo round nelle Marche. Piazza del Popolo da una parte, Piazza Lazzarini dall’altra. èTv presente in diretta come sempre. Sul Canale 12, in live streaming e in live Facebook, oltre che sulla app scaricabile gratuitamente etvmarche, questo pomeriggio dalle ore 17:45.

Grande attesa anche a Pesaro: città in fibrillazione per gli appuntamenti di oggi, contemporanei, con il leader della Lega ed il movimento delle Sardine.

Si infiamma la campagna elettorale anche se il voto si terrà a fine Maggio. Su questo fronte il numero uno del Carroccio pare voler riaprire la candidatura per le Marche, che Fdi rivendica per Francesco Acquaroli.

«Mi sembra – ha detto ieri Salvini a Napoli – che qualcuno sia chiuso nel proprio egoismo di partito. Se dovessimo ragionare per egoismi di partito, chi ha il 30% di voti? Allora potrei imporre e disporre, ma non sono fatto così. Scegliamo le squadre migliori, ma anche gli altri dovrebbero praticare l’umiltà.

“Zaia – ha detto ancora Salvini – ha vinto le elezioni e viene riconfermato. Non è un giudizio personale, qualcuno potrebbe dire Zaia ha vinto, Fitto ha perso, ma non mi interessa, scegliamo le squadre migliori, in Campania, in Puglia, nella Marche o nel Veneto».

Sul fronte opposto il movimento delle Sardine, che tornerà in Piazza a Pesaro. E’ previsto anche l’arrivo di Mattia Santori . L’uomo immagine del movimento ‘6000 sardine’ farà tappa nella città di Rossini proprio lo stesso giorno in cui è previsto l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini è atteso alle 18 in piazza del Popolo per un incontro pubblico, a cui poi seguirà una cena con i tesserati del carroccio sempre in città.

Mattia Santori arriverà per un flash mob, in piazzale Lazzarini. Dalle ore 18 ci saranno interventi e canzoni, nello stile che ha già caratterizzato le altre piazze italiane. E’ prevista anche la partecipazione del gruppo alternative rock ‘The Strays’, formato da 4 ragazzi pesaresi che hanno già partecipato alla 32esima edizione di Sanremo Rock.