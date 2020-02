ANCONA – Incidente a Posatora, davanti al parco, intorno alle 11:45 di mercoledì mattina. Un’auto all’altezza della rotatoria, per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata.

Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, le persone a bordo della vettura sono state trasportate con l’automedica all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona.