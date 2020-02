Furto al Copparo Bike Store, rubate bici per 150mila euro – VIDEO

ANCONA – Furto nella notte al Copparo Bike Store, 4 ladri si sono intrufolati nel negozio che si trova nella zona industriale della Baraccola di Ancona e sono scappati con una quindicina di biciclette elettriche per un bottino di circa 150mila euro.

I malviventi sono riusciti a entrare segando con dei frullini parte del cancello, hanno girato le telecamere esterne verso l’alto così da non essere ripresi e hanno sfondato una delle vetrate dell’ingresso. L’allarme del negozio è scattato, ma in 2 minuti i ladri hanno caricato le bici in un furgone e sono scappati.

Sul fatto e sui responsabili stanno indagando i carabinieri al cui vaglio sono le immagini del sistema di sicurezza. L’ipotesi è che le bici vengano rivendute all’estero o anche in Italia.Purtroppo per il bike store si tratta del terzo furto in 6 anni.