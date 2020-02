Regionali. Il PD pende dalle labbra della Mancinelli. Giovedì Salvini a Pesaro – VIDEO

ANCONA – L’appuntamento è social. Valeria Mancinelli lo ha fissato per domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 13 per un intervento in diretta sulla propria pagina Facebook.

“Voglio parlarvi delle Marche”, ha scritto la sindaca per invitare a seguirla. Poche parole che non chiariscono. Tra gli spettatori on line ci sarà anche Luca Ceriscioli, il Governatore uscente che rivendica quanto fatto durante i cinque anni di mandato per ridare forza alla propria eventuale candidatura, e tira per la giacchetta il partito affinché entro la settimana sciolga le riserve.

Sull’altro fronte c’è un altro appuntamento che interessa il centrodestra ed è quello per giovedì 20 febbraio, alle 18. Il luogo sarà Pesaro dove Matteo Salvini è atteso per un comizio in piazza con la Lega, con parallela contromanifestazione delle Sardine con a capo il suo ideatore Mattia Santori.

Potrebbe essere arrivato il momento per capire se Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia sia riconosciuto, o meno, anche dal Carroccio come il candidato per le Regionali.