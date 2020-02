Incidente sul lavoro. Muore un operaio a San Benedetto – VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente sul lavoro a San Benedetto del Tronto. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto seriamente ferito nel cantiere di viale dello Sport dove si sta lavorando per il nuovo collettore fognario di Marina di Sotto.

La vittima è un 65enne, originario di Salerno e prossimo alla pensione. Lascia moglie e due figli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto sommerso dalla terra spostata per le riqualificazioni o caduto in una buca ma le cause dell’infortunio sono, ovviamente, in fase di accertamento.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale. E’ atterrata anche l’eliambulanza, nello spiazzale dello stadio, per il trasporto urgente dell’operaio all’ospedale di San Benedetto per ulteriori cure mediche e accertamenti. L’operaio è stato caricato sull’ambulanza per raggiungere scortata dai carabinieri. Ogni tentativo di stabilizzarlo si è però rivelato vano. L’uomo è morto poco tempo dopo essere arrivato in ospedale.

L’area del cantiere dove erano presenti altri quattro lavoratori è stata sequestrata. Il transito in viale dello Sport è tornato invece regolare dopo una breve interruzione per gli interventi di soccorso.

Foto in primo piano: www.rivieraoggi.it