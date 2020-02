Macerata verso il voto: il candidato sindaco del Pd è Ricotta – VIDEO

Attraverso le primarie del Pd Macerata sceglie il candidato sindaco del centrosinistra: è l’attuale assessore ai lavori pubblici Narciso Ricotta che ottiene il 42% delle preferenze

Il candidato sindaco del centrosinistra a Macerata è Narciso Ricotta

MACERATA – Attraverso le primarie del Pd Macerata sceglie il candidato sindaco del centrosinistra: è l’attuale assessore ai lavori pubblici Narciso Ricotta che ottiene il 42% delle preferenze spuntandola nella competizione dem a quattro. La vicesindaca Stefania Monteverde si ferma al 17% delle preferenze, il consigliere comunale David Miliozzi ottiene il 22% dei voti e Luciano Pantanetti, attuale presidente del consiglio comunale si ferma al 19%. In totale hanno risposto a questa prima chiamata alle urne per il centrosinistra 2770 persone, su una popolazione maceratese che supera 40 mila persone. Determinante per la vittoria di Ricotta i quasi 500 voti ottenuti nel quartiere di via Spalato.