Incendio in appartamento, evacuate due famiglie

SAN SEVERINO – Incendio in un appartamento, evacuati gli inquilini delle abitazioni adiacenti e sottostanti, due nuclei familiari in tutto. E’ successo intorno alle 10,45 in una palazzina di San Severino, in via Gorgonero.

Le fiamme sono divampate all’interno della cucina di un appartamento al secondo piano, i cui proprietari al momento non erano in casa, immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Tolentino.

Una volta effettuati la messa in sicurezza dello stabile e lo spegnimento del rogo, sono iniziati gli accertamenti del caso per la definizione delle cause che hanno provocato l’incendio.