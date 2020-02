Comunali. A Macerata le primarie del centrosinistra

MACERATA – Primarie in corso oggi a Macerata per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra: si vota dalle 8 alle 22 in sei seggi. I risultati dopo le 23.

In lizza quattro candidati: l’assessore uscente ai Lavori Pubblici Narciso Ricotta per il Pd e tre civici: la vice sindaca e assessore alla Cultura Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune), Luciano Pantanetti, presidente del Consiglio comunale (La città di tutti) e David Miliozzi, consigliere comunale (Pensare Macerata).

Intanto è già sceso in campo il candidato sindaco di M5s Roberto Cherubini. Un centrodestra ancora in alto mare, invece, non ha ancora scelto il suo candidato sindaco.