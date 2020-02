Nascondeva in casa 150 gr di droga, arrestato spacciatore senigalliese

SENIGALLIA – Nascondeva marijuana e hashish in casa arrestato dai carabinieri di Senigallia un 40enne senigalliese.

Nel corso dell’attività di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, occultati in differenti ambienti della abitazione, diversi involucri di cellophane e plastica contenenti 140 grammi di marijuana e 13 grammi di hashish.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e, terminate le operazioni di rito, su disposizione del pm è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà lunedì in tribunale.