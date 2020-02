San Valentino, l’altro ‘amore’. La Polizia contro la violenza sulle donne – VIDEO

ANCONA – San Valentino è il giorno dell’amore. Quello felice, passionale, che scalda il cuore. Ma c’è un altro amore, quello malato e violento, che condanna a una vita d’inferno le donne.

Per questo, simbolicamente proprio il 14 febbraio, la Polizia è scesa in piazza, ad Ancona in piazza d’Armi, per la campagna informativa “Questo non è amore”, diffondendo volantini e dépliant con una serie di indicazioni per rispondere a una sola domanda: come riconoscere quando si è in pericolo?

La legge ha messo a disposizione delle donne nuovi strumenti. Dal “Codice Rosso” all’ammonimento del questore. Esiste anche il “protocollo Eva”, la procedura che codifica le modalità di intervento nei casi di liti in famiglia.

Il pericolo di un falso amore che, nascosto dietro le mura domestiche, distrugga la vita di una donna è sempre dietro l’angolo. La sensibilizzazione nel tempo ha aiutato la presa di coscienza culturale contro la violenza femminile.